Knicks vencem na estréia de Eisley Em sua primeira partida na temporada 2001/2002 da NBA, Howard Eisley marcou 7 pontos no último período, levando o New York Knicks à vitória sobre o Portland Trail Blazers por 89 a 82. Allan Houston fez mais 23 pontos e Clarence Weatherspoon, outros 12, para os Knicks. Os cestinhas do Portland Trail Blazers foram Dale Davis e Ferek Anderson, que marcaram 17 pontos cada um.