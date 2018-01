Knicks vencem Pacers na NBA Em uma emocionante partida de basquete no Madison Square Garden, em Nova York, os Knicks derrotaram o time do Indiana Pacers, líder da Conferência Leste, pelo placar de 98 a 96. Faltando menos de um minuto para o final do jogo, os Knicks, pela primeira vez na partida, passaram à frente no marcador. Indiana ainda teve uma última chance, mas o pivô Brad Miller errou um arremesso de três pontos. O cestinha do jogo foi o Latrel Sprewell, dos Knicks, que marcou 25 pontos, além de ter feito sete assistências. Confira os demais resultados da rodada: Toronto Raptors 81 x 80 Cleveland Cavs Boston Celtics 103 x 108 Portland TrailBlazers Miami Heat 80 x 100 New Jersey Nets Memphis Grizzlies 116 x 111 Los Angeles Clippers New Orleans Hornets 100 x 89 Orlando Magic Milwaukee Bucks 115 x 118 Utah Jazz San Antonio Spurs 98 x 95 Golden State Warriors Seattle SuperSonics 82 x 94 Denver Nuggets