Knicks vencem Utah em jogo morno Embora o New York Knicks tenha jogado na noite anterior, quem se arrastou na quadra, na noite de segunda para terça-feira, foi o time do Utah Jazz. Mas não foi um grande jogo, haja vista a baixa pontuação: 73 a 62 para a equipe de Nova York. As contusões afetaram o desempenho do Jazz, que tinha apenas 11 jogadores em condições. Essa limitação ficou evidente no terceiro quarto, quando durante nove minutos e meio o time de Utah não conseguiu acertar uma única cesta. Destaque para Jamal Crawford, dos Knicks, com 20 pontos. Memphis Grizzlies 85 Los Angeles Lakers 73, Golden State Warriors 100 Chicago Bulls 82, completaram a rodada.