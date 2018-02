Knicks voltam a sonhar com playoffs Depois de um início de temporada ruim, o New York Knicks tem agora uma possibilidade real de estar entre as oito equipes da Conferência Leste classificadas para os playoffs da NBA. O New York derrotou nesta segunda-feira, no Madison Square Garden, o Toronto Raptors por 100 a 90 e empatou em número de vitórias (32) com o Washington Wizards, que tem duas derrotas a menos (37). O Milwaukee Bucks, que está na briga pela oitava vaga do Leste, tem 34 vitórias e 36 derrotas. Os destaques dos Knicks foram Kurt Thomas, com 23 pontos e Allan Houston, com 20. Com mais uma derrota, a nona nos últimos dez jogos, o Toronto só consegue sua classificação por um milagre. Os Raptors estão na penúltima colocação da Conferência Leste, com apenas 21 vitórias em 69 partidas. Outros resultados desta segunda: Memphis 110 x 104 Orlando Dallas 108 x 96 Denver Utah 96 x 91 Boston Seattle 82 x 73 Phoenix Houston 108 x 90 LA Clippers