Kobe bate mais um recorde na NBA A cada partida disputada, Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, vai provando que tem condições de quebrar todos os recordes da NBA e se aproximar da grandeza do ídolo Michael Jordan. Na rodada de quarta-feira à noite, ele superou mais um recorde, ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar 10 mil pontos. Restando pouco menos de quatro minutos para o término do terceiro quarto do confronto contra o Indiana Pacers ? que os Lakers venceram por 97 a 95 ?, o ala marcou os dois pontos que o fizeram alcançar a marca como profissional, com apenas 24 anos e 193 dias. Os 19 mil espectadores que lotaram o Staples Center ficaram em pé para ovacioná-lo. Kobe Bryant superou o recorde que pertencia a Bob McAdoo, ex-jogador do Buffalo Braves que chegou aos 10 mil pontos aos 25 anos e 148 dias. ?A verdade é que estou bastante satisfeito por ser o jogador mais jovem a chegar aos 10 mil pontos. Mas ainda tenho um longo caminho a percorrer e o que realmente desejo é ser a cada dia um profissional melhor para ajudar minha equipe?, disse Kobe Bryant, que anotou 20 pontos, quebrando a seqüência de 16 jogos em que havia marcado 30 ou mais pontos. Nesta temporada, Kobe já quebrou outras marcas da NBA: foi o jogador mais votado da liga para participar do Jogo da Estrelas, no fim do mês passado; contra o Seattle SuperSonics, em 7 de janeiro, acertou 12 cestas de três pontos; em nove partidas consecutivas, anotou mais de 40 pontos e ficou a cinco de igualar a marca de Wilt Chamberlain. O novo triunfo de Kobe foi comemorado pelos companheiros de time, dentre eles o gigante Shaquille O?Neal, terceiro na lista dos mais jovens a chegar aos 10 mil pontos. ?É um autêntico fora-de-série. E para um jovem que saiu do colégio sem passar pela universidade tem duplo valor?, elogiou o pivô dos Lakers. De acordo com o pivô de 2,16 m e 153 kg, Kobe Bryant já é um dos grandes jogadores da NBA de todos os tempos e merece mais. ?Não há dúvida de que já tem todos os méritos para ser um futuro membro do Hall da Fama?, disse Shaquille O?Neal.