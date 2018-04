Kobe brilha, Lakers vencem e encaminham vaga aos playoffs da NBA

PORTLAND - Kobe Bryant mostrou quarta-feira porque é considerado um dos melhores e mais decisivos jogadores de todos os tempos na NBA. O Los Angeles Lakers precisava vencer o Portland Trail Blazers, fora de casa, para se aproximar dos playoffs e o ala/armador garantiu o resultado. Foram 47 pontos para ele, sua melhor marca na temporada, e o time californiano fez 113 a 106.

O resultado fez com que os Lakers mantivessem a oitava colocação da Conferência Oeste, com 42 vitórias em 79 jogos, uma a mais que o Utah Jazz, nono. Se vencer as últimas três partidas da temporada regular, o time californiano garantirá vaga na fase de mata-mata sem depender de outros resultados.

Kobe mostrou mais uma vez seu poder de decisão ao marcar 28 pontos nos dois últimos períodos e ainda contou com as boas atuações de Pau Gasol (23 pontos, sete rebotes e nove assistências) e Dwight Howard (20 pontos e 10 rebotes) para liderar os Lakers. Pelos Blazers, o novato Damian Lillard alcançou a maior pontuação de sua curta carreira na liga ao anotar 38 pontos, além de nove assistências.

Se os Lakers se aproximaram da vaga, o Dallas Mavericks deu adeus às chances de classificação aos playoffs com a derrota diante do Phoenix Suns, em casa, por 102 a 91. O armador Goran Dragic comandou a vitória ao anotar 21 pontos e 13 assistências. Já o time texano, décimo colocado do Oeste, teve em Shawn Marion seu cestinha, com 22 pontos.

Na parte de cima da tabela do Oeste, o San Antonio Spurs perdeu para o Denver Nuggets por 96 a 86 e viu o Oklahoma City Thunder assumir a liderança da conferência. Pelo lado dos Nuggets, o time pôde comemorar a quebra do recorde de vitórias seguidas em casa em uma temporada, ao chegar ao 21.º triunfo consecutivo em seus domínios.

Três jogadores garantiram esta vitória. Wilson Chandler, com 29 pontos, foi o cestinha do jogo, pouco à frente de Corey Brewer, que deixou o banco para marcar 28 pontos. Andre Iguodala ainda conseguiu um "triple-double" (12 pontos, 13 rebotes e 10 assistências) para impulsionar os Nuggets ao triunfo. Tim Duncan e Gary Neal, com 17 pontos cada, foram os maiores pontuadores dos Spurs.

Se os Spurs perderam a ponta do Oeste, o Miami Heat segue líder da Conferência Leste, já garantiu a melhor campanha da temporada e venceu mais uma na quarta-feira, ao fazer 103 a 98 no Washington Wizards. Sem LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, Ray Allen deixou o banco para marcar 23 pontos e ser o cestinha da equipe. Pelos Wizards, destaque para outro reserva, A.J. Price, que anotou os mesmos 23 pontos de Allen. Discreto, Nenê terminou com 13 pontos e seis rebotes.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 101 x 124 Atlanta Hawks

Washington Wizards 98 x 103 Miami Heat

Orlando Magic 113 x 103 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 104 x 111 Detroit Pistons

Boston Celtics 93 x 111 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 91 x 102 Phoenix Suns

Sacramento Kings 121 x 110 New Orlenas Hornets

Portland Trail Blazers 106 x 113 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 96 x 86 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 111 x 95 Minnesota Timberwolves

Veja as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Chicago Bulls x New York Knicks

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder