Kobe Bryant brilha e comanda vitória do Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers sofreu na noite de terça-feira, mas conseguiu superar o Oklahoma City Thunder, de virada, por 111 a 108, em casa, graças à grande atuação de Kobe Bryant. O astro comandou os anfitriões ao marcar 40 pontos e anotar oito rebotes e seis assistências.

A 23.ª vitória na temporada consolidou a liderança do Lakers na Conferência Leste. A equipe exibe a melhor campanha da NBA, com o maior número de triunfos e o menor registro de derrotas - perdeu apenas quatro jogos.

Para chegar a essa marca, o Lakers contou também com boa atuação do pivô Pau Gasol. Bryant e o espanhol, com 15 pontos e 11 rebotes, foram os responsáveis pela virada da equipe, que saiu em desvantagem no primeiro tempo - 54 a 61. Pelo Oklahoma, Durant anotou 30 pontos, enquanto Russell Westbrook marcou 21.

Ainda no lado Oeste, o Dallas Mavericks não resistiu ao Portland Trail Blazers e caiu diante de sua torcida, por 81 a 85. Brandon Roy comandou os visitantes com 23 pontos, enquanto o alemão Dirk Nowitzki anotou 27 e foi o cestinha do confronto.

Pela Conferência Leste, o Boston Celtics não decepcionou os torcedores e venceu mais uma. Dessa vez, derrotou o Indiana Pacers por 103 a 94, e chegou a sua 22.ª vitória - tem ainda cinco derrotas.

Ray Allen foi o destaque do jogo, com 23 pontos e sete rebotes. Kendrick Perkins contribuiu com 19, e mais oito rebotes. Paul Pierce, por sua vez, anotou 21. Do outro lado da quadra, o ala Toy Murphy conseguiu um double double, com 24 pontos e 18 rebotes.

Confira os resultados da rodada

Terça-feira, 22 de dezembro

Washington Wizards 105 x 98 Philadelphia Sixers

Charlotte Bobcats 88 x 76 Detroit Pistons

Boston Celtics 103 x 94 Indiana Pacers

Nova York Knicks 88 x 81 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 87 x 112 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 121 x 108 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 81 x 85 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 108 x 99 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 111 x 108 Oklahoma City Thunder

Quarta-feira, 23 de dezembro

Orlando Magic x Houston Rockets

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Miami Heat x Utah Jazz

New Jersey Nets x Minnesota Timberwolves

New Orleans Hornets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers