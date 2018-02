Kobe Bryant comanda Lakers em vitória sobre o Warriors

O ala-armador Kobe Bryant marcou 28 pontos e conduziu o Los Angeles Lakers à vitória, em casa, neste domingo, sobre o Golden State Warriors por 123 a 113, em partida da temporada regular da NBA. O Lakers (12 vitórias e 8 derrotas) contou ainda com a boa atuação do pivô Andrew Bynum, 20 pontos, 11 rebotes, cinco tocos e três assistências. O armador Baron Davis, com 20 pontos, oito rebotes e sete assistências, foi o melhor jogador do Warriors (11 vitórias e 9 derrotas), enquanto o ala Stephen Jackson converteu outros 18.