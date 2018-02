Kobe Bryant comanda mais uma vitória do Lakers

Sem os seus astros Tim Duncan e Tony Parker, o San Antonio Spurs não resistiu à inspiração do ala-armador Kobe Bryant e perdeu por 102 a 97 para o Los Angeles Lakers. Pela primeira vez nesta temporada, o Spurs, atual campeão, perdeu dois jogos seguidos. Bryant somou 30 pontos, sete assistências, quatro roubadas de bola e três assistências. Assim, levou o Lakers (13-8) à quarta vitória consecutiva. Antes do jogo, o treinador do Lakers, Phil Jackson, assinou a renovação de seu contrato por duas temporadas. O seu salário poderá ser de até US$ 12 milhões (cerca de R$ 22 milhões) anuais. Sem Duncan e Parker, o Spurs apostou no ala-armador argentino Manu Ginobili, que ficou com apenas 14 pontos, seis rebotes e três assistências. O ala Bruce Bowen com 22 pontos, foi o cestinha do time.