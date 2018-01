Kobe Bryant dá susto, mas Lakers vence mais uma em casa O Los Angeles Lakers derrotou o Indiana Pacers por 101 a 87, na noite desta segunda-feira, em Los Angeles, mas foi o astro do time, Kobe Bryant, que chamou as atenções para si durante a partida. Depois de marcar 21 pontos durante o primeiro tempo, o ala/armador do Lakers deu um susto em todos presentes ao Staples Center. No início do terceiro período, com o placar em 65 a 46 para a equipe californiana, Kobe fez um arremesso e, na queda, seu pé direito bateu no pé do pivô Jeff Foster, do Indiana. Com dores no tornozelo, o jogador foi para o vestiário e não voltou mais ao jogo. "Poderia ter sido pior, da forma como caí. Mas estou feliz por me sentir bem agora. Só não sei se poderei jogar na quarta", contou Bryant, já no vestiário, sobre a contusão e se poderá enfrentar o New Orleans Hornets, novamente em Los Angeles. Com 12 vitórias e cinco derrotas, o Lakers segue tranqüilo na liderança da Divisão do Pacífico. O Indiana perdeu pela terceira vez seguida e agora tem aproveitamento abaixo dos 50% (9-10). A surpresa da rodada foi a derrota do Dallas Mavericks para o Washington Wizards, que acabou com uma série invicta de 12 jogos do time do Texas. Na capital dos Estados Unidos, o ala Gilbert Arenas foi o destaque da equipe da casa na vitória por 106 a 97 - 38 pontos e oito assistências. O resultado negativo custou até a liderança da Divisão Sudoeste para o rival San Antonio Spurs, que ganhou em casa do Golden State Warriors por 129 a 89. Os outros resultados da rodada desta segunda foram: New York Knicks 98 x 90 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 100 x 82 Boston Celtics Utah Jazz 101 x 88 Milwaukee Bucks Sacramento Kings 89 x 92 Orlando Magic