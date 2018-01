Kobe Bryant e Allen Iverson no Dream Team Depois no vexame no Mundial de Indianápolis, no ano passado, quando o Dream Team perdeu a invencibilidade que já durava 10 anos e amargou apenas o 6º lugar, os Estados Unidos resolveram convocar realmente os melhores jogadores da NBA para a disputa do Pré-Olímpico, agosto, em Porto Rico. Nesta terça-feira, foram chamados mais três atletas para formar a equipe, todos grandes estrelas da liga norte-americana: Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, Allen Iverson, do Philadelphia 76ers, e Jermaine O?Neal, do Indiana Pacers. No Mundial de 2002, com uma equipe formada por jogadores de segundo escalão da NBA, os Estados Unidos fracassaram. Agora, parecem dispostos a dar a volta por cima. Por isso, convenceram suas principais estrelas a participarem do Pré-Olímpico, para não correrem o risco de ficarem sem uma das três vagas das Américas para os Jogos de Atenas, em 2004. Os três jogadores convocados nesta terça-feira pelo técnico Larry Brown, do Philadelphia 76ers e que irá comandar o novo Dream Team, se juntam a outros seis anteriormente chamados. São eles: Ray Allen, do Seattle SuperSonics, Mike Bibby, do Sacramento Kings, Jason Kidd, do New Jersey Nets, Karl Malone, do Utah Jazz, Tim Duncan, do San Antonio Spurs, e Tracy McGrady, do Orlando Magic. Os três atletas que faltam para compor o grupo devem ser selecionados entre os que atuam na liga universitária norte-americana. Esse elenco também deve ser a base daquele que disputará a Olimpíada de Atenas, caso os EUA consigam mesmo a vaga. O novo Dream Team entrará em ação a partir do dia 20 de agosto, quando começa o Pré-Olímpico na cidade de San Juan, em Porto Rico.