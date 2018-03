Kobe Bryant é eleito o melhor jogador do ano na NBA

O armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, foi eleito o jogador mais valioso (MVP) do ano na NBA. Esta é a primeira vez que Bryant ganha o prêmio de melhor jogador da temporada. Ele está na NBA há 12 anos e já havia sido nomeado quatro vezes para o time ideal. Bryant era apontado como o favorito para conquistar o prêmio. Kobe Bryant conseguiu 1105 pontos, sendo 82 votos para o primeiro lugar. 126 especialistas participaram da eleição. Chris Paul, do New Orleans Hornets, ficou em segundo com 889 pontos. Kevin Garnett, do Boston Celtics, ficou em terceiro, com 670. LeBron James, do Cleveland Cavaliers, foi o quarto, com 438 pontos. Bryant teve, na temporada regular, uma média 28,3 pontos, 5,4 assistências e 6,3 rebotes. O armador foi campeão nas temporadas 1999/2000, 2000/2001, e 2001/2002 e tenta conquistar o quarto título pelos Los Angeles Lakers, o primeiro sem o pivô Shaquille O'Neal. A equipe disputa as semifinais da Conferência Oeste contra o Utah Jazz. Kobe Bryant é o quarto jogador do Los Angeles Lakers a receber o prêmio. Magic Johnson ganhou três vezes, assim como Kareem Abdul-Jabbar. Já Shaquille O'Neal venceu em 2000.