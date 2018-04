Kobe Bryant é o Jogador Mais Valioso do All-Star Game da NBA

LOS ANGELES - A equipe da Conferência Oeste venceu a da Leste pelo placar de 148 a 143 na noite deste domingo, pela 60ª edição do All-Star Game (Jogo das Estrelas) da NBA. Kobe Bryant foi o destaque da partida e foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês), em um espetáculo no qual também se destacaram LeBron James e Kevin Durant. É o quarto MVP para Bryant em um All-Star Game (2002, 2007 e 2009 anteriormente), melhor registro da história, empatado com Bob Pettit.

Além disso, o ala-armador do Los Angeles Lakers marcou 37 pontos e ficou a cinco do recorde em um jogo deste estilo, em poder de Wilt Chamberlain, com 42 pontos.

James registrou um triple-double com 29 pontos, 12 rebotes e dez assistências. Pau Gasol marcou 17 pontos e pegou sete rebotes, enquanto Kevin Durant brilhou com 34 pontos.

Lenny Kravitz foi o encarregado de amenizar a introdução de ambas as equipes e não faltou sua música "Are You Gonna Go My Way?", minutos antes que Melanie Fiona e Josh Groban cantassem os hinos do Canadá e dos Estados Unidos, respectivamente.

Bryant, Gasol e Blake Griffin, os anfitriões dos Lakers, cumprimentaram os torcedores do meio da quadra.

"Gostaríamos de dar as boas-vindas aos fãs no mundo todo", disse o ala-pivô dos Lakers em espanhol.

Em Los Angeles, Meca do cinema e do entretenimento, não podiam faltar as celebridades na beira da quadra. P. Diddy, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Beyoncé Knowles, Jay-Z, Justin Bieber, Gene Simmons, Spike Lee, George López, Bruno Mars, John Legend, Steven Tyler e o imprescindível Jack Nicholson foram acompanhar o jogo de perto.

O ambiente de festa foi notado desde o começo, mas Bryant anunciou desde cedo que ia levar o jogo a sério, em contraste com a inapetência mostrada por Carmelo Anthony ao converter uma simples bandeja completamente só.

Gasol entrou em quadra no primeiro quarto e estreou assim em seu quarto Jogo das Estrelas, no qual não demorou para marcar perante uma equipe do Leste que colocou seus quatro jogadores do Boston Celtics em quadra (Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett).

O domínio do Oeste chegou à base de contra-ataques iniciados por Deron Williams, um deles finalizado de forma espetacular pelo "rei da enterrada", Blake Griffin, vencedor do concurso de enterradas na noite deste sábado.

O time comandado por Gregg Popovich diminuiu o ritmo ligeiramente no segundo quarto e o Leste, comandado por Amar'e Stoudemire e Chris Bosh, parecia que ia virar o jogo, embora a química entre Chris Paul e Kevin Durant tenha dado energia e rapidez ao ataque do seu time para chegar ao intervalo da partida com uma clara vantagem de 76 a 64.

Então Rihanna centrou todos os olhares do Staples Center em uma atuação sobre o palco no qual foi acompanhada por Drake e Kanye West, e que precedeu o segundo tempo protagonizado por Derrick Rose e LeBron James, rapidamente neutralizado pelo festival de cestas de Bryant.

O líder dos Lakers conseguiu os 30 pontos na metade do terceiro quarto e não permitiu que ninguém ofuscasse sua magnífica atuação, apesar do acerto de Durant, das genialidades de Manu Ginobili e do jogo de Gasol e Bosh até então.

Só o grande esforço de James em todas as facetas do jogo pôde competir pontualmente com o show de Bryant, que entrou em quadra de novo faltando sete minutos para tentar superar o recorde de Chamberlain.

O Oeste se deixou levar nos instantes finais para que houvesse emoção no final do jogo, e aí é realmente quando começou a partida de verdade. Forte defesa, intensidade e emoção em um último lance repleto de qualidade e no qual Durant registrou sua marca na vitória do seu time.

Com este triunfo, a Conferência Oeste soma 24 vitórias em Jogos das Estrelas frente aos 36 do Leste.

Ficha técnica: 148 - Oeste (37+39+41+31): Paul (10), Bryant (37), Anthony (8), Durant (34), Duncan (2) - cinco inicial - Gasol (17), Ginobili (7), Griffin (8), Love (2), Nowitzki (6), Westbrook (12) e Williams (5).

143 - Leste (27+37+36+43): Rose (11), Wade (14), James (29), Stoudemire (29), Howard (5) - cinco inicial - Allen (12), Bosh (14), Garnett (4), Horford (2), Johnson (11), Pierce (6) e Rondo (6).

