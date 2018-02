Kobe Bryant entra mais uma vez para a história da NBA Kobe Bryant voltou a fazer história, ao marcar mais de 50 pontos pela segunda partida consecutiva. Em Los Angeles, o ala-armador comandou o Lakers na vitória por 109 a 102 sobre o Minnesota Timberwolves. Uma partida após ter marcado 65 pontos, sua melhor marca na temporada, Bryan fez outros 50. Ele acertou 23 de 39 arremessos de quadra na sexta-feira contra o Trail Blazers, e na noite de domingo conseguiu 17 de 35, incluindo 4 de 9 de três pontos, e 12 de 14 lances livres, obteve seis rebotes e deu três assistências. Kobe se transformou no primeiro jogador do Lakers a marcar mais de 50 pontos em duas partidas consecutivas desde dezembro de 1962, quando Elgin Baylor chegou a esta marca em três partidas seguidas. Só dois outros jogadores nos últimos 10 anos alcançaram tal feito: Antawn Jamison marcou 51 e 51 em dezembro de 2000, e Allen Iverson fez 54 e 51 em dezembro de 2004. Uma semana após ter tido uma seqüência de 17 vitórias consecutivas quebrada, o Dallas Mavericks venceu a segunda partida seguida na NBA. O ala alemão Dirk Nowitzki marcou 28 pontos e liderou a equipe, que derrotou o Detroit Pistons - que teve uma seqüência de cinco vitórias seguidas quebrada - por 92 a 88. Em duelo de equipes líderes nas Conferências Oeste e Leste, o Mavericks se vingou da derrota para o Pistons por 92 a 82 em 7 de dezembro. Com isso os texanos, que mantém uma marca de 54 vitórias e 11 derrotas, a melhor da liga, e somaram duas vitórias consecutivas, se consolidando como líder da liga. O Pistons jogou sem o armador Chauncey Billups, que se recupera de uma lesão na virilha, e saiu com a derrota. A equipe, com 42 vitórias e 23 derrotas, tem a liderança da Divisão Central e possui a melhor marca da Conferência Leste. Já no clássico da Flórida, o Miami Heat foi surpreendido pelo Orlando Magic e perdeu por 97 a 83, quebrando uma seqüência de nove vitórias seguidas de Shaq e companhia. O ala turco Hedo Turkoglu fez 20 pontos e o Magic - que ganhou pela sexta vez nas últimas 18 partidas disputadas - também quebrou uma seqüência do Miami de 14 vitórias seguidas em casa. Para o Magic (31-37), a vitória foi importante porque é uma das quatro equipes - junto com Indiana Pacers, New Jersey Nets e New York Knicks - que buscam as duas últimas vagas para os playoffs da Conferência Leste. Aliás, falando no Nets, o time do armador Jason Kidd bateu o Los Angeles Clippers por 101 a 95, liderado exatamente por Kidd, com 23 pontos e 13 assistências. A equipe conseguiu sua terceira vitória nas últimas quatro partidas e se manteve na luta por uma vaga na próxima fase a 15 jogos do fim da temporada regular. Outros resultados da rodada da NBA: Houston Rockets 124 x 74 Philadelphia 76ers New York Knicks 92 x 74 Toronto por Portland Trail Blazers 77 x 95 Seattle Supersonics