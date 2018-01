Kobe Bryant entra para a história da NBA O ala-armador Kobe Bryant, de 27 anos, entrou definitivamente para a história da liga norte-americana de basquete profissional ao assinalar, na noite de domingo, 81 pontos, a segunda melhor marca da história da NBA. O feito foi no jogo em que o seu time, o Los Angeles Lakers, venceu o Toronto Raptors por 122 a 104. Bryant fez o que quis nos 42 minutos em que esteve na quadra. Encestou 28 dos seus 46 arremessos - incluindo 7 de três pontos -, pegou seis rebotes, deu duas assistências e roubou três bolas. A façanha de Bryant só é superada pelo lendário Wilt Chamberlain com 100 pontos (em 1962, pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks), que também tinha alcançado 78. Bryant também superou a melhor pontuação na história do Lakers: os 71 pontos feitos por Elgin Baylor, em 15 de novembro de 1960. Também superou os 69 pontos do lendário Michael Jordan, quando jogava no Chicago Bulls.