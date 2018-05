Kobe Bryant faz cesta no fim e dá vitória ao Lakers

A fratura no dedo indicador direito não parece ter afetado Kobe Bryant. Um dia depois de comandar o Lakers na vitória sobre o Chicago Bulls, o ala voltou a brilhar na noite de quarta-feira, nos 107 a 106 sobre o Milwaukee Bucks, na casa do adversário.

Bryant foi o cestinha da partida, com 39 pontos, e chamou novamente a para si responsabilidade de definir o jogo. No fim do quarto período, o astro teve a chance de dar a vitória ao Lakers. Mas ele falhou e a partida foi para a prorrogação.

No tempo extra, o jogo permaneceu equilibrado e a torcida que lotou o Bradley Center já comemorava a vitória do Milwaukee nos segundos finais, mas uma decisão contestada da arbitragem manteve o Lakers no páreo. Perdendo por quatro pontos, com apenas 40 segundos para o fim, Kobe forçou a jogada e fez falta de ataque em Andrew Bogut, mas a arbitragem deu falta de defesa. Como havia anotado a cesta, o ala de Los Angeles anotou o lance livre para cortar a vantagem para um ponto.

Depois do erro de Michael Redd, a bola sobrou novamente para Bryant. E, em sua segunda chance de decidir a partida, ele não falhou. Desequilibrado e marcado, ele arremessou no estouro do cronômetro. A torcida, de pé, assistiu a mais uma cesta do ídolo do Lakers.

Com o resultado, o time da Califórnia chegou a 20 vitórias em 24 partidas na temporada 2009/2010 da NBA. A equipe lidera a Conferência Oeste e tem campanha idêntica à do Boston Celtics, primeiro colocado no Leste.

A segunda colocação do Oeste é do Denver Nuggets, do brasileiro Nenê. O time do Colorado chegou à 19.ª vitória em 26 jogos ao superar o Houston Rockets por 111 a 101, em noite inspirada do cestinha Carmelo Anthony, que marcou 38 pontos. Nenê contribuiu com nove pontos, quatro rebotes e três roubadas de bola.

O outro brasileiro em ação na noite também foi um coadjuvante valioso. Anderson Varejão marcou 11 pontos e pegou oito rebotes na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Philadelphia 76ers, por 108 a 101. O destaque foi mais uma vez o astro LeBron James, com 36 pontos na partida.

NBA, resultados de 16/12:

Atlanta Hawks 110 x 97 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 101 x 99 Charlotte Bobcats

Orlando Magic 118 x 99 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 101 x 108 Cleveland Cavaliers

New Jersey Nets 92 x 108 Utah Jazz

New Orleans Hornets 95 x 87 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 95 x 120 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 86 x 100 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 111 x 101 Houston Rockets

Sacramento Kings 112 x 109 Washington Wizards

Golden State Warriors 91 x 103 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 106 x 107 Los Angeles Lakers

NBA, jogos de 17/12:

Chicago Bulls x New York Knicks

Miami Heat x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns