Kobe Bryant faz história na NBA Kobe Bryant teve mais uma noite histórica na NBA. Na segunda-feira, ao ajudar o Los Angeles Lakers a vencer o Indiana Pacers por 96 a 90, ele somou o quarto jogo seguido em que conseguiu marcar pelo menos 45 pontos. Antes dele, só Wilt Chamberlain, 41 anos atrás, tinha feito tal coisa. A incrível série de Kobe Bryant começou no dia 28 de dezembro, com 45 pontos no jogo contra o Memphis Grizzlies. Depois, ele marcou 48 na partida com o Philadelphia 76ers, 50 no duelo com o Los Angeles Clippers e os 45 da vitória sobre o Indiana Pacers. ?Estou abençoado. É muita sorte?, admitiu Kobe Bryant, que é o cestinha da atual temporada da liga norte-americana de basquete, com média de 34,1 pontos por jogo. Trabalhando novamente sob o comando do técnico Phil Jackson, com quem conquistou 3 títulos da NBA, Kobe Bryant mostrou estar realmente recuperado dos problemas que teve nos últimos anos. Primeiro, enfrentou um processo por assédio sexual. E depois, já sem a parceria de Shaquille O´Neal, não conseguiu levar o Los Angeles Lakers aos playoffs da temporada passada. Recentemente, Kobe Bryant já tinha conseguido outra marca histórica. No dia 20 de dezembro, ele jogou apenas os 3 primeiros quartos da partida contra o Dallas Mavericks e fez 62 pontos. A sua pontuação naquele dia foi a 6ª mais alta da história do Los Angeles Lakers e a maior desde os 66 pontos de Wilt Chamberlain em 1969.