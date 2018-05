Kobe Bryant lança campanha para estimular esporte no Brasil

SÃO PAULO - Ainda se recuperando de uma fratura no joelho esquerdo sofrida em dezembro, Kobe Bryant voltou ao Brasil para apoiar iniciativas que tenham o objetivo de levar as crianças à prática de esportes. Nesta quarta-feira, o ala do Los Angeles Lakers divulgou um vídeo em que desafia profissionais do País a criar projetos tecnológicos que aumentem o número de jovens engajados em atividades saudáveis.

Kobe desenvolveu o projeto com a Mandalah, uma consultoria de inovação, que, por sua vez, convocou a empresa FLAG para estruturar e executar a ideia. No próximo dia 28, 12 brasileiros vão se encontrar com o astro norte-americano para uma primeira reunião, antes de passar cinco dias na sede do Facebook, no Vale do Silício, Estados Unidos, onde os escolhidos deverão desenvolver um projeto que use a tecnologia para envolver as crianças brasileiras no esporte.

Ao fim desse período, os profissionais, recrutados de diversas áreas do mercado, vão se reunir com Kobe Bryant novamente para apresentar as ideias. "Eu quero que as crianças brasileiras se mantenham ativas e pratiquem esportes. Nós sabemos que isso faz delas mais saudáveis e disciplinadas à medida em que crescem. E isso é extremamente importante para mim. Por que o Brasil? Porque o país é uma lembrança constante para que eu viva com paixão", disse o norte-americano, que é fã de futebol e de Oscar Schmidt.

A lista, porém, ainda não está completa. Entre os profissionais de marketing, finanças e design - entre outras áreas - já escolhidos, ainda há uma vaga aberta. Para se candidatar a preenchê-la, é preciso entrar no site http://www.onelastmember.com/. Os candidatos devem ter passaporte brasileiro e visto americano validados até o dia 15 de abril, quando o 12.º nome será eleito pelo jogador e pelas empresas organizadoras.