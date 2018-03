Kobe Bryant lidera quinteto ideal da NBA

A NBA divulgou, nesta quinta-feira, o quinteto ideal desta temporada. A equipe é formada pelos armadores Kobe Bryant, dos Los Angeles Lakers, e Chris Paul, do New Orleans Hornets, os alas Kevin Garnett, do Boston Celtics, e LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e o pivô Dwight Howard, do Orlando Magic. Kobe Bryant, que recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada foi o atleta com a pontuação mais alta: 635. Logo atrás veio Chris Paul, com 629 pontos. A segunda equipe foi formada pelo alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, Tim Duncan, do San Antonio Spurs, Amare Stoudemire e Steve Nash, do Phoenix Suns, além de Deron Williams, do Utah Jazz. Já o terceiro time foi formado por Tracy Mc Grady e Yao Ming, do Houston Rockets, Carlos Boozer, do Utah Jazz, Paul Pierce, do Boston Celtics, e Manu Ginóbili, do San Antonio Spurs.