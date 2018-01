Kobe Bryant lidera votação do All Star Apesar da fraca campanha do tricampeão Los Angeles Lakers nesta temporada da NBA, Kobe Bryant lidera a votação dos torcedores para participar do All Star Game, o Jogo das Estrelas da liga norte-americana de basquete, que acontece no dia 9 de fevereiro, em Atlanta. Ele recebeu até agora 958.695 votos e é seguido por Vince Carter, do Toronto Raptors (871.189). O grande destaque da lista dos mais votados é o pivô chinês Yao Ming, que defende o Houston Rockets e está em sua primeira temporada na NBA. Ele é o quarto colocado na eleição, atrás de Tracy McGrady (Orlando Magic), superando grande estrelas como Shaquille O?Neal, dos Lakers. Confira os 10 mais votados: 1º Kobe Bryant (Lakers) - 958.695 2º Vince Carter (Toronto) - 871.189 3º Tracy McGrady (Orlando) - 822.034 4º Yao Ming (Houston) - 814.393 5º Tim Duncan (San Antonio) - 758.754 6º Allen Iverson (Philadelphia) - 755.409 7º Kevin Garnet (Minnesota) - 710.394 8º Ben Wallace (Detroit) - 687.337 9º Dirk Nowitzki (Dallas) - 673.076 10º Shaquille O?Neal (Lakers) - 655.744