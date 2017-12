Kobe Bryant marca 40 e Lakers vencem O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado em casa na noite deste domingo, pelo Los Angeles Lakers, por 104 a 92. O grande destaque da partida foi a atuação de Kobe Bryant, do Lakers, que marcou 40 pontos para o time, com cinco assistências e sete rebotes. Leandrinho, mais uma vez, não teve bom desempenho. Nos 17 minutos em que esteve em quadra, marcou apenas oito pontos, com uma assistência e um rebote. Veja os resultados das demais partidas da noite: Cleveland Cavaliers 92 x 86 New York Knicks Sacramento Kings 96 x 81 Toronto Raptors Indiana Pacers 94 x 80 Utah Jazz San Antonio Spurs 94 x 92 Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks 113 x 85 Washington Wizards Orlando Magic 87 x 86 Detroit Pistons Houston Rockets 123 x 121 Atlanta Hawks Seattle SuperSonics 108 x 87 Boston Celtics