Kobe Bryant marca 51 pontos Kobe Bryant esteve arrasador na noite desta quarta-feira na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets por 113 a 102, pela NBA. O jogador dos Lakers marcou 51 pontos nos 31 minutos que ficou em quadra. Foi a melhor marca dele na temporada e o primeiro a ultrapassar a barreira dos 50 pontos este ano. Fora isso, nos últimos sete jogos ele teve média de 41 pontos por partida. Agora, Kobe Bryant corre atrás de um recorde da equipe do Los Angeles. O jogador Jerry West, na temporada 1969-70, conseguiu fazer mais de 40 pontos em 13 partidas em uma mesma temporada. Bryant já soma 11 jogos. Apesar de ter vencido o segundo pior time da temporada, o resultado comprova a evolução dos Lakers nos últimos jogos. Com a vitória, a sétima consecutiva, a equipe mantém a quarta colocação na Divisão do Pacífico, com 26 vitórias e 23 derrotas, e se aproxima do Phoenix Suns, que soma 29 vitórias em 51 jogos. Para o Denver não havia muito o que fazer. A superioridade dos Lakers era enorme. Foi a terceira derrota seguida, sendo a segunda consecutiva para os Lakers. Os Nuggets estão na lanterna da Divisão Meio-Oeste, com 39 derrotas em 51 jogos. Outros jogos desta quarta: Philadelphia 119 x 111 Chicago Toronto 97 x 96 Atlanta Minnesota 102 x 91 Cleveland Golden State 113 x 107 New York Memphis 97 x 90 New Jersey Indiana 83 x 72 New Orleans Milwaukee 120 x 114 Dallas Houston 106 x 76 Jazz Washington 108 x 104 LA Clippers