Kobe Bryant promete dar show no Jogo das Estrelas da NBA Quantos pontos fará Kobe Bryant? A questão marca a 55ª edição do Jogo das Estrelas, hoje, no Toyota Center, às 20h30 de Houston, Texas, 23h30 no Brasil (o jogo será televisionado em 44 idiomas, mas não para o Brasil). Mesmo numa exibição, todos querem ver o ala do Los Angeles Lakers marcar pontos. ?Só quero ganhar, jogar defensivamente, mesmo que não acreditem?, garante Bryant, que marcou 81 pontos num único jogo, a segunda marca mais alta da história da NBA. Por isso, mesmo num basquete caracterizado pelo forte estilo defensivo, ninguém quer vê-lo bloquear arremessos. Bryant tem média de 35 pontos por jogo, seguido por Allen Iverson (33,2) e LeBron James (31,2). A NBA não tinha três atletas com média superior a 30 pontos por partida desde 1982. Na metade da temporada, Bryant e Iverson já são destaque na liga. Iverson ganhou a segunda premiação como o melhor jogador do Leste, em 2005, em Denver, e Bryant levou o troféu em 2002, após marcar 31 pontos, na Filadélfia. Quem sabe não é a vez de LeBron James? A estrela do Cleveland Cavaliers fez 44 pontos na segunda-feira, diante do San Antonio Spurs. NA quarta-feira, diante do Boston Celtics, marcou 43 pontos, pegou 12 rebotes e deu 11 assistências. LeBron James estreou no All Star no ano passado, com 13 pontos. O Cleveland é dono do recorde da Conferência do Leste, luxo que Bryant e Iverson não têm em seus times. O recordista do All Star é Wilt Chamberlain, que marcou 42 pontos em 1962, ano em que também bateu o recorde de pontos da NBA em uma só partida: 100.