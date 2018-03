Kobe Bryant reencontra sua acusadora Kobe Bryant reencontrou pela primeira vez, nesta quarta-feira, a jovem de 19 anos que o acusa de estupro. Ela testemunhou por mais de 3 horas no Tribunal de Eagle, no Colorado, Estados Unidos, no julgamento do astro do Los Angeles Lakers, da NBA. A audiência desta quarta-feira foi fechada ao público e à imprensa. Mas a estratégia dos advogados de Kobe Bryant foi de questionar a vida sexual da acusadora. Afinal, o jogador do Lakers admite ter feito sexo com a garota, em meados de 2003, mas diz que o ato foi consentido por ela. Nenhum dos dois envolvidos tampouco conversou com os repórteres, antes ou depois da audiência. O julgamento deve terminar só em junho e, se for condenado, Kobe Bryant corre o risco de pegar até prisão perpétua.