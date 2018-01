Kobe Bryant retorna e Lakers derrota o San Antonio Spurs Após ficar de fora do jogo contra o Atlanta Hawks na última sexta-feira, por causa de uma leve torção no tornozelo direito, o astro Kobe Bryant voltou às quadras na noite deste domingo e comandou o Los Angeles Lakers à vitória sobre o San Antonio Spurs por 106 a 99, no Staples Center, em Los Angeles. Com 34 pontos, o ala/armador foi ajudado pelo bom jogo defensivo da equipe, que conseguiu anular a maior estrela do adversário, o ala/pivô Tim Duncan, autor de apenas 16 pontos. "Acredito que este é o melhor momento que estou jogando defensivamente com o Lakers. Tudo foi esforço, energia, rotação e comunicação. Atrapalhamos muitos passes deles e essa foi a diferença", disse o ala Lamar Odom, que quase conseguiu um triple-double (dois dígitos em três fundamentos) para o time californiano - 18 pontos, 11 rebotes e nove assistências. Outro destaque do Lakers foi o ala/pivô Luke Walton, que anulou Tim Duncan e ainda contribuiu com 17 pontos e três rebotes. Com a quinta vitória nas últimas seis partidas, o time de Los Angeles segue isolado na liderança da Divisão do Pacífico com 14 vitórias e seis derrotas. O San Antonio, que perdeu pela terceira vez como visitante após 11 jogos, ainda é o líder da Divisão Sudoeste (15-6). Em Charlotte, o Phoenix Suns deu mais mostras que voltou a jogar o basquete que o levou à final da Conferência Oeste na temporada passada. Com 22 pontos e 12 rebotes do pivô Amare Stoudemire, a equipe do Arizona derrotou o Charlotte Bobcats, por 114 a 84, e conseguiu a 10ª vitória consecutiva. O armador brasileiro Leandrinho começou no banco de reservas e fez 15 pontos em pouco mais de 27 minutos em quadra. Os outros resultados da rodada deste domingo foram: Toronto Raptors 83 x 93 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 117 x 92 Atlanta Hawks Seattle SuperSonics 117 x 115 Golden State Warriors