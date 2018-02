Kobe Bryant rouba show de Jordan Com a campanha pífia que o atual tricampeão da NBA, Los Angeles Lakers, vem fazendo na atual temporada, é provável que uma boa parte dos torcedores que foram o Staples Center, na noite desta sexta-feira, tenha ido para ver o eterno ?maior jogador de todos os tempos?, Michael Jordan, astro do Washington Wizards, que fazia sua última performance na cidade antes de pendurar definitivamente as basqueteiras. Mas quem roubou mesmo a cena foi o astro local Kobe Bryant. Bryant acertou nada menos do que oito cestas de três e somou 42 pontos apenas na primeira metade do jogo, para acabar a partida com a pontuação mais alta da NBA na temporada ? 55 pontos -, e ajudar sua equipe a vencer o embate por 108 a 94. A performance de Bryant arrancou um sorriso franco até mesmo do inigualável ?Air Mike?... Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 98 x 102 Golden State Warriors Toronto Raptors 92 x 101 New Orleans Hornets Indiana Pacers 140 x 89 Chicago Bulls Boston Celtics 104 x 95 Cleveland Cavs New York Knicks 101 x 122 New Jersey Nets Miami Heat 111 x 84 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 91 x 94 Phoenix Suns Utah Jazz 103 x 90 Milwaukee Bucks Seattle SuperSonics 95 x 71 Memphis Grizzlies Portland TrailBlazers 112 x 95 Dallas Mavericks