Kobe Bryant se declara inocente no Tribunal ?Sou inocente?. Essa foi a alegação de Kobe Bryant no Tribunal de Eagle, nos Estados Unidos, onde ele está sendo julgado pela acusação de estupro de uma jovem de 19 anos. Desde o princípio, em junho do ano passado, o astro da NBA admitiu ter feito sexo com a moça, mas garantiu que tudo teve o consentimento dela. Dessa vez, perante o juiz do caso, Terry Ruckriegle, fez a declaração formal. Kobe está em liberdade condicional, após o pagamento de uma fiança de 25 mil dólares. Se for considerado culpado, pode pegar uma pena de 4 anos até a prisão perpétua. Enquanto isso, ele continua defendendo os Lakers nos playoffs da NBA. Tanto que seguiu direto de Eagle para Los Angeles, onde teria jogo na noite desta terça-feira contra o San Antonio Spurs. Nesta quarta-feira, Kobe volta para Eagle, para o terceiro dia de audiências no tribunal. A data do julgamento final ainda não foi anunciada pelo juiz Ruckriegle, mas deve acontecer até agosto.