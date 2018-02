Kobe Bryant se torna o mais jovem a fazer 20 mil pontos na NBA Kobe Bryant marcou 39 pontos na vitória na noite de domingo do Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks, por 95 a 90, e se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a atingir os 20 mil pontos na carreira. Bryant alcançou a marca com uma cesta de três pontos no terceiro quarto, e terminou a partida com 20.019 pontos na carreira. Ele atingiu o recorde aos 29 anos e 122 dias, superando grandes jogadores como Wilt Chamberlain (29 anos e 134 dias) e Michael Jordan (29 anos e 326 dias). "É especial conseguir isso aqui", disse Bryant a repórteres após acertar 14 de 28 arremessos, incluindo cinco de 12 cestas de três pontos. Ele também teve 11 rebotes e oito assistências. "A cultura do basquete aqui, aqui é a Meca, é especial jogar no Madison Square Garden", acrescentou. "Esse é o meu lugar favorito para jogar". Ele precisou de 811 jogos para se tornar o 31o jogador a alcançar os 20 mil pontos. Chamberlain atingiu a marca com apenas 499 partidas. (Reportagem de Gene Cherry)