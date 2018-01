Kobe Bryant será julgado por estupro Kobe Bryant irá mesmo a julgamento pela acusação de estupro a uma jovem de 19 anos. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, pelo juiz encarregado do caso Frederick Garnett, na cidade de Eagle, no Colorado (EUA). Se for condenado, o jogador do Los Angeles Lakers pode pegar de 4 anos até prisão perpétua. Depois de conhecer as provas apresentadas pelos promotores e ouvir os argumentos da defesa de Kobe Bryant, o juiz determinou a abertura do julgamento. O astro da NBA, que deverá comparecer à corte em 10 de novembro, está em liberdade condicional, depois do pagamento de US$ 25 mil de fiança, mas os executivos da liga norte-americana de basquete já avisaram que ele poderá jogar normalmente até que saia a sentença - a temporada 2003/2004 começa dia 28 de outubro. O caso aconteceu no último dia 30 de junho. Kobe Bryant estava passando férias num hotel em Eagle e teve relações sexuais com uma funcionária do local. Segundo o jogador de 25 anos, ela consentiu. Mas, de acordo com a acusação, houve estupro.