Kobe Bryant volta e Lakers vencem na NBA Kobe Bryant retornou com a corda toda depois de uma contusão e liderou a vitória dos Los Angeles Lakers por 93 a 86 frente ao Utah Jazz na noite deste sábado. O pivô marcou 21 pontos. Confira os demais resultados da noite: Portland TrailBlazers 87 x 105 Golden State Warriors Washington Wizards 107 x 96 Indiana Pacers New York Knicks 77 x 85 Miami Heat Cleveland Cavaliers 95 x 87 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 96 x 98 New Orleans Hornets Seattle SuperSonics 102 x 97 Los Angeles Clippers