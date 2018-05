Kobe é o mais votado para o All-Star Game; Nenê se destaca

O ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, foi o jogador mais votado pelos fãs para o próximo All-Star Game (Jogo das Estrelas) da NBA, seguido pelo armador Dwyane Wade, do Miami Heat.

O pivô brasileiro Nenê, do Denver Nuggets, foi o terceiro mais votado para sua posição na Conferência Oeste, com 90.439 votos. Amar'e Stoudemire, do Phoenix Suns, foi o primeiro com 447.776, seguido por Andrew Bynum, do Lakers, com 299.484.

Kobe não teve concorrente na Conferência Oeste e recebeu 692.518 votos, seguido pelo ala-armador Tracy McGrady, do Houston Rockets, que apesar de ainda não ter jogado nesta temporada, recebeu 281.545 votos.

O astro do Lakers também foi o jogador mais votado da lista dos 120 inscritos para a votação popular. Entre os alas da Conferência Oeste, Carmelo Anthony, do Denver Nuggets, é o preferido com 588.958 votos, seguido pelo alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks (366.300) e pelo espanhol Pau Gasol, do Lakers (280.758).

Wade lidera todas as votações na Conferência Leste, com 672.227 votos, superando o ala LeBron James (649.327), do Cleveland Cavaliers, segundo na conferência e o mais votado em sua posição. Depois de Wade, o segundo na preferência popular entre os armadores do Leste é Vince Carter (292.002), do Orlando Magic.

Entre os alas, após James, aparecem Kevin Garnett (533.187), do Boston Celtics, e Chris Bosh (303.550), do Toronto Raptors. Também não houve surpresa na posição de pivô, com Dwight Howard, do Orlando Magic, como o mais votado (625.279), seguido por Shaquille O'Neal (206.657), do Cavaliers.

Os resultados da última votação popular serão divulgados no dia 21 de janeiro. É a partir dela que ficarão estabelecidas as equipes titulares das duas Conferências. No dia 28 do mesmo mês, os treinadores das equipes da NBA, em cada uma de suas respectivas Conferências, escolherão os reservas para o All-Star Game.

A edição 2010 do jogo das estrelas do basquete americano será disputada em 14 de fevereiro no Cowboys Stadium, na cidade de Arlington (Texas). O público esperado é de 80 mil pessoas.