Kobe evita se declarar inocente ou culpado Kobe Bryant esteve nesta quinta-feira em Eagle, no Colorado, onde teria uma audiência com o juiz Terry Ruckriegle. O jogador do Los Angeles Lakers se absteve de se declarar culpado ou inocente da acusação de ter estuprado uma garota de 19 anos. O astro da NBA ficou menos de 15 minutos no tribunal e o juiz Terry Ruckriegle marcou uma nova audiência no dia 19 de dezembro.