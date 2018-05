Kobe faz no último segundo e Lakers vence 8.ª seguida

O público presente ao Staples Center foi ao delírio mais uma vez com o astro Kobe Bryant na noite desta sexta-feira. O jogador mais valioso (MVP, na sigla em inglês) da temporada passada impressionou ao converter um difícil arremesso de três no estouro do cronômetro, dando a vitória por 108 a 107 do Los Angeles Lakers sobre o Miami Heat, a oitava seguida da franquia na NBA.

"Esta foi a minha cesta mais sortuda", admitiu Kobe após assegurar o triunfo e ainda ser o cestinha do jogo, com 33 pontos. "Eu consegui o arremesso que queria", comentou. E o experiente ala/armador tem razão. Ele teve apenas 3,2 segundos para receber a bola e arremessar desequilibrado, mas conseguiu a cesta porque se valeu do recurso de usar a tabela, algo complicado em arremessos de longe.

Antes da cesta decisiva, porém, o Miami teve a chance de garantir ao menos a prorrogação, quando Dwyane Wade errou um de seus dois arremessos livres. Mesmo assim, o armador foi o destaque do time, com 26 pontos e nove assistências. Pelos Lakers, que se mantiveram como melhor time da temporada e na liderança da Conferência Oeste, Pau Gasol ainda contribuiu anotando 22 pontos e oito rebotes.

OS RESULTADOS DA RODADA Sexta-feira, 4 de dezembro Washington Wizards 107 x 109 Toronto Raptors Atlanta Hawks 107 x 114 New York Knicks New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves Cleveland Cavaliers 101 x 87 Chicago Bulls Detroit Pistons 105 x 96 Milwaukee Bucks New Jersey Nets 97 x 91 Charlotte Bobcats Oklahoma City Thunder 87 x 105 Boston Celtics Memphis Grizzlies 98 x 82 Dallas Mavericks Utah Jazz 96 x 87 Indiana Pacers Los Angeles Lakers 108 x 107 Miami Heat AS PRÓXIMAS PARTIDAS Sábado, 5 de dezembro Charlotte Bobcats x Philadelphia 76ers Chicago Bulls x Toronto Raptors Minnesota Timberwolves x Utah Jazz San Antonio Spurs x Denver Nuggets Dallas Mavericks x Atlanta Hawks Phoenix Suns x Sacramento Kings Portland Trail Blazers x Houston Rockets Golden State Warriors x Orlando Magic Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

No Leste, o líder também manteve sua sequência de vitórias nesta sexta-feira. Fora de casa, o Boston Celtics venceu o Oklahoma City Thunder por 105 a 87, mesmo com Kevin Durant marcando 36 pontos pelos anfitriões. Graças ao triunfo, a franquia de Massachusetts, campeã em 2008, já tem uma invencibilidade de sete jogos.

Quem persegue o Boston é o terceiro colocado Cleveland Cavaliers, que não teve dificuldades para vencer o Chicago Bulls em casa, por 101 a 87. LeBron James foi o melhor na partida, com um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) de 23 pontos e 11 assistências. Vindo do banco, o brasileiro Anderson Varejão conseguiu dez pontos e cinco rebotes em 29 minutos na quadra.

Ainda pelo Leste, a grande surpresa da noite foi a primeira vitória do New Jersey Nets, que na última quarta-feira entrou para a história da NBA ao bater o recorde negativo de início de temporada, perdendo 18 jogos seguidos. Em casa, a franquia contou com o double-double de 31 pontos e 14 rebotes do pivô Brook Lopez para vencer o Charlotte Bobcats por 97 a 91.