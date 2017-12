Kobe terá primeira audiência amanhã Kobe Bryant comparece nesta sexta-feira à primeira audiência no processo em que é acusado de ter estuprado uma jovem de 19 anos em junho. A sessão deve começar pela manhã, terminar no fim da tarde e o astro da NBA não está confirmado no jogo de seu time, o Los Angeles Lakers, contra o Denver Nuggets, do pivô brasileiro Nenê. Serão duas audiências iniciais - a segunda marcada para 23 de janeiro -, em que acusação e defesa apresentarão seus argumentos. O julgamento deve ser apenas em meados de 2004. A defesa de Kobe, comandada pela advogada Pamela Mackey, deve continuar bancando a tese de que a garota sofre de esquizofrenia e até teria tentado o suicídio duas vezes. Deve pedir que a mãe da garota deponha sobre o estado de saúde da filha.