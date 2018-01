Kosen: contratação vista com reserva A contratação do turco Sultan Kosen, de 20 anos e 2,42 m, que o Galatasaray fez para seu time de basquete é vista com ressalva por profissionais brasileiros ligados ao esporte. Sem nunca ter jogado basquete, pesadão (155 kg), prestes a se submeter a uma cirurgia nos joelhos que visa a lhe dar mais velocidade, flexibilidade e estabilidade, é uma incógnita. Afinal, adianta só ter altura? Leia mais no Jornal da Tarde