L.A. Clippers derrota Dallas Mavericks O L.A. Clippers derrotou em casa o Dallas Mavericks, na rodada da noite desta quinta-feira da liga de basquete norte-americana. Equilibrada, a partida terminou com apenas um ponto de vantagem para o Clippers. Placar final: 100 a 99. Foi a quarta vitória do time de Los Angeles nas últimas 22 partidas em que efrentou o Mavericks. Veja os resultados das demais partidas da noite: Boston Celtics 126 x 112 Seattle Orlando Magic 95 x 91 Washington Wizards Memphis Grizzlies 103 x 90 Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 94 x 89 Golden State Warriors (em tempo extra) San Antonio Spurs 102 x 77 Portland Utah Jazz 95 x 73 New York Knicks