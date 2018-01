L.A. Clippers reage e vence os Knicks Em uma reação espetacular, o Los Angeles Clippers venceu o N.Y. Knicks por 112 a 110, na rodada desta terça-feira à noite da NBA, depois de estar 18 pontos atrás no placar. Quentin Richardson anotou 13 dos seus 30 pontos no último período. Jeff McInnis e Elton Brand, que se mostraram apáticos demais na primeira metade da partida, acordaram. O primeiro fez 19 pontos e o segundo marcou 17. Apesar de vitória o L.A. Clippers é apenas o penúltimo colocado na Divisão do Pacífico. Os Knicks ocupam a sexta posição na Divisão do Atlântico. A rodada da NBA teve ainda os seguintes resultados: Boston 82 x 79 Charlotte; Atlanta 76 x 73 Miami, Orlando 106 x 98 Cleveland, Detroit 86 82 Filadelfia, Memphis 86 x 79 Utah, Washington 99 x 94 Toronto, Dallas 141 x 140 Indiana 140, Denver 97 x 96 Portland e Seattle 113 x 87 Golden State. Nesta quarta-feira à noite estão previstos mais seis partidas: Sacramento x Boston; Houston x Cleveland, Dallas x Nova Jersey, Portland x Minnesota, Phoenix x Seattle e Chicago x L.A. Lakers.