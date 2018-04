LA Clippers vencem Blazers na NBA No único jogo realizado no dia de Ano Novo, o Los Angeles Clippers conseguiu uma vitória diante do Portland Trail Blazers por 115-97, pela NBA. O resultado foi muito importante para os Clippers, que vinha de 3 derrotas consecutivas, e colocou os Blazers numa situação complicada no torneio. O destaque do time da casa foi Jeff McInniss, que marcou 23 pontos. O time de Los Angeles jogou sem muitos de seus titulares. Entre eles, Lamar Odom ficou fora mais uma vez por causa de uma torção na sua mão direita. Michael Olowkandi também esteve ausente, pois sofreu de intoxicação alimentar. Os Blazers tiveram a volta de Scottie Pippen, depois de 3 partidas ausentes em função de uma lesão no joelho direito, mas não adiantou. Os Clippers fecharam o primeiro tempo com o placar de 64 a 58, e no terceiro quarto chegaram a abrir 18 pontos de vantagem. Próximas partidas: Boston Celtics x Orlando Magic; Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors; New Jersey Nets x Memphis Grizzlies; Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks; Chicago Bulls x Dallas Mavericks; San Antonio Spurs x Detroit Pistons; Denver Nuggets x Los Angeles Lakers; Phoenix Suns x Philadelphia 76ers; Portland Trail Blazers x Toronto Raptors; Sacramento Kings x Los Angeles Clippers.