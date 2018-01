L.A. Lakers é campeão do Pacífico Com mais um show de Shaquille O?Neal - que marcou 33 pontos e obteve 13 rebotes - o L.A. Lakers venceu o Denver por 108 a 91 na noite desta terça-feira e garantiu o título do Divisão do Pacífico na NBA - a liga norte-americana de basquete. A equipe de Los Angeles, campeã da temporada passada, ganhou seus oito últimos jogos e garantiu o segundo lugar nos playoffs na Conferência Oeste, atrás do San Antonio. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Toronto 94 x 92 Detroit; Atlanta 122 x 119 Washington, Miami 91 x 89 Milwaukee, Chicago 100 x 94 Nova Jersey, Philadelphia 111 x 105 Indiana, Houston 114 x 87 Minnesota, Utah 97 x 92 LA Clippers e San Antonio 99 x 93 Portland. Na última rodada desta fase, nesta quarta-feira, a NBA terá os seguintes jogos: Charlotte x Boston; Toronto x Washington, Chicago x Filadelfia, Indiana x Cleveland, Detroit x Nova York, Miami x Orlando, Minnesota x Dallas, Sacramento x Denver, San Antonio x Seattle, Utah x Phoenix e Vancouver x Golden State.