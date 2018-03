L.A. Lakers rumo ao tetra na NBA Os atuais tricampeões da NBA, Los Angeles Lakers, derrotaram nesta quinta-feira o Minnesota Timberwolves por 101 a 85 e garantiram uma vaga nas semifinais dos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Os Lakers fecharam a série melhor-de-sete por 4 a 2 e enfrentam a partir de segunda-feira o San Antonio Spurs, que eliminou hoje o Phoenix Sun. O Los Angeles eliminou o San Antonio nos playoffs nas últimas duas temporadas. Diante de sua torcida, as estrelas Kobe Bryant e Shaquille O´Neal não decepcionaram e lideram a vitória dos Lakers. Bryant marcou 31 pontos enquanto O? Neal fez 24 pontos e pegou 17 rebotes. Pelo Minnesota, Kevin Garnett e Troy Hudson foram os cestinhas, com 18 pontos cada. Spurs - Em Phoenix, o San Antonio Spurs venceu o Phoenix Suns por 87 a 85 e fechou a série por 4 a 2. Stephen Jackson foi o cestinha dos Spurs, com 19 pontos. Apesar de ter vencido as quatro partidas que disputou com os Lakers nesta temporada e ter feito a melhor campanha da primeira fase, San Antonio terá uma tarefa difícil nas semifinais. Os dois primeiros jogos serão em San Antonio.