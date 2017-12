LA Lakers são campeões da NBA A equipe dos Los Angeles Lakers acabou de derrotar, na noite desta sexta-feira, o time do Philadelphia 76ers pelo placar de 108 a 96, em partida jogada na First Union Arena da Filadélfia. O resultado fechou a série melhor de sete partidas da final liga norte-americana de basquete, e consagrou os Lakers como campeões da NBA pelo segundo ano consecutivo, e pela 13ª da história da franquia. Apenas os Celtics possuem mais títulos na história da NBA, com 16. Os Lakers terminaram a fase dos playoffs com um desempenho de 15 vitórias e apenas uma derrota, um record histórico. Além disso, a equipe de Los Angeles venceu todas as partidas jogadas na casa do adversário durante a fase final do campeonato. Sua única derrota foi exatamente no primeiro jogo da série contra os Sixers. O astro Shaquille O´Neal levou o troféu de MVP da final da NBA, também pelo segundo ano consecutivo. E o técnico Phil Jackson conquistou seu oitavo campeonato nos últimos onze anos, os seis primeiros deles dirigindo o lendário Chicago Bulls de Michael Jordan. O único técnico mais vencedor na história da NBA é Red Auerbach, que foi campeão em nove oportunidades. No último quarto da partida, durante um pedido de tempo, os reservas Brian Shaw e Isaiah Rider ficaram dançando ao lado da linha lateral da quadra. Uma imagem que refletiu bem o que toda a fase final do campeonato foi para os Lakers, uma verdadeira festa. E, não seria loucura pensar que a festa pode ainda continuar por alguns bons anos. Conheça todos os campeões da NBA 1947 Philadelphia Warriors 1948 Baltimore Bullets 1949 Minneapolis Lakers 1950 Minneapolis Lakers 1951 Rochester Royals 1952 Minneapolis Lakers 1953 Minneapolis Lakers 1954 Minneapolis Lakers 1955 Syracuse Nationals 1956 Philadelphia Warriors 1957 Boston Celtics 1958 Saint Louis Hawks 1959 Boston Celtics 1960 Boston Celtics 1961 Boston Celtics 1962 Boston Celtics 1963 Boston Celtics 1964 Boston Celtics 1965 Boston Celtics 1966 Boston Celtics 1967 Philadelphia 76ers 1968 Boston Celtics 1969 Boston Celtics 1970 New York Knicks 1971 Milwaukee Bucks 1972 Los Angeles Lakers 1973 New York Knicks 1974 Boston Celtics 1975 Golden State Warriors 1976 Boston Celtics 1977 Portland TrailBlazers 1978 Washinton Bullets 1979 Seattle Supersonics 1980 Los Angeles Lakers 1981 Boston Celtics 1982 Los Angeles Lakers 1983 Philadelphia 76ers 1984 Boston Celtics 1985 Los Angeles Lakers 1986 Boston Celtics 1987 Los Angeles Lakers 1988 Los Angeles Lakers 1989 Detroit Pistons 1990 Detroit Pistons 1991 Chicago Bulls 1992 Chicago Bulls 1993 Chicago Bulls 1994 Houston Rockets 1995 Houston Rockets 1996 Chicago Bulls 1997 Chicago Bulls 1998 Chicago Bulls 1999 San Antonio Spurs 2000 Los Angeles Lakers 2001 Los Angeles Lakers