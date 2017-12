L.A. Lakers vence e lidera na NBA Kobe Bryant fez 33 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers por 98 a 92, nesta sexta-feira, pela NBA. Com a vitória, os Lakers empatam na liderança da Divisão do Pacífico, com 46 vitórias e 18 derrotas com o Sacramento. Além disso, as duas equipes têm as melhores campanhas da atual temporada. Faltam 18 jogos para o final da primeira fase da NBA. Os Clippers estão na quinta posição da Divisão do Pacífico com 34 vitórias e 32 derrotas. Confira os outros resultados desta sexta-feira: Orlando 124 x 102 Denver Atlanta 104 x 89 Phoenix Utah 100 x 97 Detroit Indiana 98 x 85 Minnesota Boston 103 x 97 Memphis Washington 103 x 98 Seattle