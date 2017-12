LA Lakers vence o Memphis Grizzlies O Los Angeles Lakers venceu o Memphis Grizzlies na noite deste domingo, em partida pela NBA, por 121-89. Os destaques do jogo foram as atuações dos astros Kobe Bryant, Karl Malone e Gary Payton. Bryan marcou 28 pontos; Marlon, 20 (10 rebotes); Payton, 17 (10 assistências). Veja os resultados das demais partidas da noite: Seattle SuperSonics 88 x 85 Washington Wizards Sacramento Kings 110 x 99 Chicago Bulls New Orleans Hornets 81 x 80 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 82 x 62 Toronto Raptors Golden State Warriors 78 x 72 Portland Trial Blazers