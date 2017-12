L.A. Lakers vence o Minnesota A equipe do Los Angeles Lakers venceu o Minnesota por 102 a 76 na noite deste sábado e se manteve na liderança isolada na Divisão do Pacífico. Com a derrota, o Minnesota perdeu a liderança na Divisão Meio-Oeste para o San Antonio Spurs, que bate o Houston por 85 a 75. O N. Jersey foi a Boston e perdeu para os donos da casa por 105 a 98, mas mesmo assim, se manteve na liderança da Divisão Atlância. O Boston é o segundo colocado.