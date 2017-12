L.A. Lakers vence o Sacramento Kings O duelo entre os líderes da Conferência Oeste entre LA Lakers e Sacramento Kings acabou como se imaginava, decidido nos segundos finais. Kobe Bryant foi o cestinha dos Lakers com 29 pontos. Os Lakers venceram neste domingo os Kings por apenas um ponto de diferença, 97 a 96. Mesmo assim, o Los Angeles continua em segundo lugar, com 49 vitórias e 20 derrotas, enquanto os Kings lideram com 49 vitórias e 18 derrotas. Restando 14 partidas para o fim da primeira fase da NBA, além do Sacramento e do Los Angeles, outros três times da Conferência Oeste (Dallas, San Antonio e Minnesota) já têm vaga quase que garantida para os playoffs. Outros resultados: Charlotte 99 x 84 Indiana Philadelphia 90 x 82 New York Detroit 109 x 101 Boston Milwaukee 110 x 85 Orlando New Jersey 116 x 102 Atlanta Houston 77 x 63 Golden State Toronto 92 x 91 Washington