L.A. Lakers vencem o New York Knicks Shaquille O?Nell e Kobe Bryant foram os principais destaques da vitória dos Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks por 107 a 91, este domingo pela NBA. O?Nell marcou 30 pontos e pegou 15 rebotes e Bryant fez outros 27 pontos. É a terceira vitória consecutiva fora de casa dos Lakers. Já os Knicks somam agora cinco derrotas consecutivas e estão em último lugar na Divisão do Atlântico. Outros resultados: Seattle 101 x 92 Toronto New Jersey 95 x 93 Charlotte Milwaukee 89 x 82 Detroit Miami 92 x 80 Washington Phoenix 92 x 83 San Antonio Cleveland 111 x 96 Orlando Denver 89 x 84 Atlanta