Lakers a uma vitória do título da NBA O Los Angeles Lakers venceu o Philapelphia 76ers por 100 a 86, na noite desta quarta-feira, e está a uma vitória do bicampeonato da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos. Com este resultado, o time de Los Angeles ganha a série melhor-de-sete jogos por 3 a 1. Shaquille O´Neal foi o destaque, com 34 pontos e 14 rebotes. O quinto jogo da série será sexta-feira, novamente na Philadelphia. Se perder, ainda terá a vantagem de fazer as duas partidas decisivas restantes em casa. Mas os Lakers ainda têm o prognóstico a seu favor: nenhuma equipe na história das finais da liga conseguiu se recuperar de um 3 a 1.