Lakers arrasam Hawks por 127 a 93 Kobe Bryant continua a ser um dos destaques da NBA nesta temporada 2002. Na madrugada desta quarta-feira ele anotou 32 pontos e comandou a vitória arrasadora do Los Angeles Lakers sobre o Atlanta Hawks por 127 a 93. Saquille O?Neal não ficou atrás e marcou 23 pontos seguido de Derek Fisher, com 20. Já Michael Jordan voltou a brilhar em quadra mas não conseguiu evitar a derrota do Washington Wizards para o Detroit Pistons pelo apertado placar de 89 a 86. Ele marcou 32 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Confira os demais jogos da rodada: Cleveland 114 x 81 Minnesota Nova York 78 x 71 Philadelphia Milwaukee 109 x 90 Boston Los Angeles Clippers 117 x 100 Dallas Charlotte 78 x 73 San Antonio Houston 100 x 96 Golden State Miami 100 x 94 Denver 94 Phoenix 91 x 90 Chicago Portland 92 x 86 Seattle Nesta quarta-feira jogam Memphis x Indiana, Minnesota x Philadelphia, Atlanta x Detroit, Lakers x Orlando e Chicago x Utah.