Lakers arrasam Warriors e Curry perde sequência histórica na NBA

Durou apenas 24 horas a empolgação causada pela grande vitória sobre o Oklahoma City Thunder. Depois do triunfo arrasador, o Golden State Warriors sofreu uma dura derrota para o Los Angeles Lakers por 117 a 97, na noite desta sexta-feira, em rodada da NBA, a liga profissional de basquete norte-americano. O tropeço custou a Stephen Curry a perda de uma sequência histórica na competição.

Curry passou em branco nas cestas de três pontos, algo raro na sua carreira. Isso não acontecia desde novembro de 2014. Ao todo, ele acumulava 196 partidas seguidas marcando cestas desta distância, incluindo jogos da temporada e da pós-temporada (playoffs). Trata-se do recorde histórico da NBA. Ele também detém a melhor marca da temporada regular, com 116 partidas.

Em noite mais discreta, o MVP das duas últimas temporadas anotou apenas 13 pontos, mas deu boa contribuição nos demais fundamentos, com 11 assistências e oito rebotes. Ele acabou sendo ofuscado pelos 27 pontos de Kevin Durant, o cestinha do jogo. Draymond Green contribuiu com 16 - Anderson Varejão não jogou. Pelo Lakers, Julius Randle e Lou Williams comandaram a vitória dos anfitriões, anotando 20 pontos cada.

Foi a segunda derrota do Warriors no campeonato. Com quatro triunfos, os atuais vice-campeões ocupam o quarto lugar na Conferência Oeste. Tentando se reabilitar após temporadas de pouco ou nenhum brilho, o Lakers tem três vitórias e três derrotas, na oitava posição.

A liderança da tabela pertence ao San Antonio Spurs, que venceu mais uma na noite desta sexta. Desta vez, o time texano derrotou o Utah Jazz por 100 a 86, fora de casa. Foi o quinto triunfo do Spurs em seis jogos na temporada. Kawhi Leonard liderou os visitantes, com seus 29 pontos. Foi o cestinha do confronto. LaMarcus Aldridge, com 19, e Patty Mills, com 16 pontos, também se destacaram.

Pelo lado dos anfitriões, Rodney Hood foi o melhor da equipe, com 18 pontos. Joe Johnson contribuiu com 14. O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra. O Jazz é o sétimo colocado no lado Oeste, com três triunfos e três derrotas.

Pela Conferência Leste, o Chicago Bulls foi batido pelo New York Knicks por 117 a 104, diante sua torcida. A partida marcou o retorno de Derrick Rose à cidade, no confronto contra seu ex-time. Dividindo o público entre vaias e aplausos, ele concentrou as atenções também pela boa atuação. Foi o responsável por 15 pontos e 11 assistências.

Kristaps Porzingis foi o cestinha da equipe visitante, com 27 pontos, Carmelo Anthony anotou 25 e Joakim Noah marcou 16. O Bulls teve o brilho individual de Dwyane Wade, com 35 pontos. Jimmy Butler registrou 26, mas o destaque da dupla não foi o suficiente para evitar a segunda derrota do Bulls na temporada. A equipe é a quinta colocada do lado Leste. O Knicks é o 10º, com duas vitórias e três derrotas.

Ainda nesta rodada, o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, derrotou o New Orleans Pelicans por 112 a 111, na prorrogação. Foi o segundo triunfo dos visitantes, após quatro derrotas. Discreto, Leandrinho anotou apenas dois pontos nos 11 minutos em que esteve em quadra. O Suns é apenas o 12º colocado do lado Oeste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 95 x 92 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 96 x 87 Miami Heat

Brooklyn Nets 95 x 99 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 104 x 117 New York Knicks

Memphis Grizzlies 88 x 99 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 95 x 105 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 86 x 100 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 117 x 97 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 111 x 112 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste sábado:

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Washington Wizards

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers