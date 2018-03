Lakers atropelam e abrem vantagem na Conferencia Oeste

O Los Angeles Lakers não encontrou dificuldades para vencer nesta sexta-feira, em casa, o San Antonio Spurs por 101 a 71, e abrir vantagem nas finais da Conferencia Oeste da NBA. Com o triunfo, a franquia californiana abriu 2 a 0 na série melhor de sete que decide uma das vagas da grande final da liga profissional americana de basquete. O destaque do Lakers ficou mais uma vez com o armador Kobe Bryant, com 22 pontos, enquanto o ala Lamar Odom contribuiu com outros 20 e ainda pegou 12 rebotes. Pelo Spurs, o armador Tony Parker deixou a quadra com 13 pontos, enquanto o ala Tim Duncan garantiu um "double-double", com 12 pontos e 16 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, no AT&T Center, em San Antonio.